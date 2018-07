Man en kind (8) komen om het leven bij verkeersongeval, twee andere kinderen zwaargewond

Bij een zwaar verkeersongeval in Kooigem, een deelgemeente van Kortrijk, zijn een man en een kind van acht jaar om het leven gekomen. De andere inzittenden, drie jonge kinderen en een vrouw, werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de Doornikserijksweg in Kooigem gebeurde maandagavond rond kwart voor acht een dodelijk verkeersongeval. Getuigen zagen hoe een Ford Cabrio met hoge snelheid ter hoogte van de Koninklijkestraat een verkeersbord raken dat er midden in de weg staat. De wagen zou daarna even verder gereden zijn op twee wielen, om daarna uit te wijken naar links en tegen een verlichtingspaal terecht te komen aan de linkerzijde van de weg. Terwijl de wagen op twee wielen reed, werd een baby die in een maxi-cosi zat, uit de wagen geslingerd.

De balans is erg zwaar: een man en een kind van acht jaar kwamen om het leven. Twee andere kinderen van ongeveer vier en zes jaar werden zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. In de wagen met Franse nummerplaat zaten ook nog een baby van anderhalf jaar en een vrouw. Ook zij werden met ernstige verwondingen weggebracht, zo bevestigt de brandweer van de zone Fluvia.

Door het ongeval was de Rijksweg meerdere uren voor alle verkeer afgesloten.

