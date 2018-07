Lieve en Aljosja uit ‘Blind Getrouwd’ hebben groot nieuws

Lieve (28) en Aljosja (29), het koppel dat tijdens de derde reeks van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ langzaam maar zeker naar elkaar toe groeide en uiteindelijk besloot om samen te blijven, nemen een nieuwe stap in hun relatie. Dat bevestigen ze aan Dag Allemaal.

“Ik ben bij Lieve gaan wonen”, laat Aljosja weten. “Gent verlaten was een kleine toegeving van mijn kant. Maar Lieve is opgegroeid in Brugge en heeft er een emotionele band mee. een logische keuze, dus.”

Foto: Blind Getrouwd

Nu ze van een latrelatie naar samenwonen gaan, zullen meteen ook de twijfels van de buitenwereld wegvallen. Want die waren er nog altijd, moet het koppel toegeven. “Als mensen ons aanspraken, vroegen ze niet hoe het met ons ging, maar of we nog samen waren. Op de Sinksenfoor in Antwerpen werden zelfs stiekem foto’s van ons gemaakt. het verbaasde sommige mensen blijkbaar om ons nog samen te zien. Vandaar dat we dit nieuws nu delen, om duidelijk te maken dat al die twijfels niet meer nodig zijn.”

Het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ leverde uiteindelijk drie koppels op: Tim en Esther, Toon en Frie, Lieve en Aljosja. Tim en Esther beslisten onlangs om alsnog de scheiding aan te vragen.