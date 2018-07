Neos Zutendaal op reis in Zwitserland

Zutendaal - Van 27 juni tot 5 juli verbleven 18 enthousiaste leden van Neos Zutendaal in Zinal, een plek op 1.670 meter hoogte helemaal achteraan in de Val d’Anniviers. Zinal is een ideale bestemming voor degenen die willen bewegen, maar ook volmaakt voor natuurminnaars, adepten van gezonde lucht en een warm gezelschap.

Voor de sfeer zorgde Neos Zutendaal zelf. Verscholen in het indrukwekkende berglandschap van de vierduizenders Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, Bishorn en Dent Blanche ging ze op stap om van een avontuurlijke groepsvakantie te genieten. Ze organiseerden wandeltochten en brachten bezoeken aan het dal Val d‘Anniviers, aan een oude gletsjerdam, aan Grimenz, Vissoie en St-Luc. Ze trokken naar Martigny, Sion en Zermatt of namen de kabellift naar Sorebois waar ze vergast werden op een barbecue. Of ze bleven gewoon uitrusten op het hotel. ’s Avonds werd volop mee genoten van de overwinningen van onze Belgische ploeg in Rusland en kregen de Neos-leden dat waar ze thuis naar snakten: een heerlijke regenbui. De clubreis naar Zinal werd zo een ware voltreffer.