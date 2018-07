From zero to hero: Thaise voetbalcoach is nationale held na zelfopoffering

Dat de twaalf voetballertjes sterk ­genoeg zijn om het ondergelopen grottencomplex te verlaten, is te danken aan één man: Ekkapol Chantawong. De voetbalcoach spaarde het eten uit zijn mond om de jongens meer overlevingskans te geven. Zo veranderde hij van “de gek die met de kinderen de grot in trok” in nationale volksheld.

“Hij is een goed mens. Hij houdt van kinderen en zal altijd voor hen zorgen. IJverig ook. En altijd beleefd.” De tante van voetbalcoach Ekkapol Chantawong (25), roepnaam Ake, is vol lof over haar neef ...