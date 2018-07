Eline De Munck (30) en vriend zetten punt achter relatie

Eline De Munck en haar vriend Christophe (42) vormen niet langer een koppel. Dat heeft de presentatrice en onderneemster zelf bevestigd aan Dag Allemaal. De twee waren uiteindelijk meer dan twee jaar samen, maar gaan nu elk hun eigen weg.

Het was begin 2017 dat Eline De Munck het grote nieuws deelde dat ze intussen al meer dan een jaar samen was met ene Christophe, tv-maker en dj. “Ik hou ondertussen al meer dan een jaar van deze man”, klonk het toen. Dat liefdessprookje loopt nu ten einde.

“Het klopt, Christophe en ik zijn niet langer een koppel, maar we gingen wel als goede vrienden uit elkaar.” Dat bevestigt De Munck deze week aan Dag Allemaal. Over de reden van de breuk wil de presentatrice voorlopig niet veel kwijt. “Het is nog te vroeg, ik wil dit nu eerst rustig verwerken.”

Op Valentijn was er in elk geval nog geen vuiltje aan de lucht: “You are my one and only true love”, stond toen op Instagram te lezen.