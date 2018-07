Ondernemer Philip Cracco (55) en ­Aisha Van Zele (33) geven hun relatie weer een kans. De gezichten uit het Vier-programma The Sky Is the Limit zijn samen met vakantie in Marbella.

Hun relatie kwam onder druk te staan toen in 2016 bij Cracco prostaatkanker werd vastgesteld en de kinderwens van Aisha niet in vervulling kon gaan. Later volgde een verzoening, maar vorige winter gingen ze weer uit elkaar.