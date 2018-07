Alex Agnew krijgt hoofdrol in een animatiefilm

Alex Agnew (45) heeft toegezegd om een belangrijke stemmenrol op zich te nemen voor een nieuwe SF-animatiefilm van Vlaamse makelij, Hubris. Opvallend is dat Agnew niet alleen gevraagd werd een Vlaamse stem te leveren, maar ook een Engelse. Dat komt omdat het de bedoeling is met Hubris internationaal te gaan. Voor Agnew alvast geen probleem, want de stand-upcomedian en voormalige frontman van Diablo Blvd heeft een Britse vader en spreekt aldus vloeiend Engels.

Hubris zal worden gedraaid door Cyborn, de Antwerpse animatiestudio die ook Pluisje (ook met Alex Agnew, als de stem van de gemene valk Shadow) maakte, de tekenfilm voor een jong publiek die morgen in de bioscopen komt.

“Voor de SF-animatieprent zullen we gebruikmaken van de allernieuwste technieken op het vlak van film en games. Daarmee verleggen we de grenzen voor ons land en er is al internationale belangstelling”, aldus Ives Agemans van Cyborn.

De maatschappij zal Hubris draaien met behulp van 360° virtual reality. Deze techniek is wereldwijd in opmars en Cyborn past die nu ook toe voor een grote animatiefilm. Momenteel is het bedrijf nog volop ­bezig om een zo groot mogelijk budget bij elkaar te sprokkelen, maar het vertrouwen dat het project rondkomt, is groot. “Vandaar dat we Alex Agnew al hebben gecontacteerd om mee internationaal te gaan.”