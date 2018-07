Verstappen: "Le Mans? Misschien als ik oud en traag ben geworden"

Max Verstappen laat weten dat hij enkel aan de 24 uren van Le Mans wil deelnemen als hij ‘oud en traag’ is geworden.

Iets meer dan een week geleden schreef Max Verstappen met de GP van Oostenrijk de vierde race in zijn F1-carrière op zijn naam. In een interview met ‘Motor Sport’ vertelt hij dat hij momenteel geen zin heeft om dingen buiten de Formule 1 te doen.

In 2014 won Nico Hulkenberg de 24 uren van Le Mans en de laatste tijd is er heel wat te doen om Fernando Alonso en zijn jacht naar de Triple Crown. Verstappen heeft daar voorlopig nog geen interesse in, zo laat hij weten op een event van sponsor Aston Martin.

“Ik denk dat het voornamelijk rijders zijn die niet aan de winnende hand zijn,” aldus Verstappen. “Uiteindelijk is het niet fijn als je niet kan winnen want dat is toch een motivatie om door te gaan.”

“Fernando heeft de laatste jaren niet meer in de positie gezeten dat hij kan meedoen voor overwinningen en daardoor wil je waarschijnlijk iets anders proberen. Hij heeft meegedaan aan Le Mans en meteen gewonnen, dat moet een ongelooflijk gevoel zijn.”

“Mijn vader zat in hetzelfde schuitje, hij zat in de F1 en hij kon ook niet winnen. Uiteindelijk kom je dan op een punt waar je motivatie gewoon verdwijnt, het maakt je van binnenuit kapot.”

“Als je de beste auto van de grid hebt kan iedereen daarmee winnen. Ik denk dat elke F1-rijder de laatste jaren wel kon winnen met een Mercedes, dat weet iedereen wel denk ik.”

“Je ziet Lewis Hamilton toch ook geen andere dingen doen want hij bevindt zich in een winnende positie, hij moet nergens anders naartoe om dat gevoel te krijgen. Dat is voor mij net hetzelfde, ik zit in een positie dat ik voor overwinningen kan strijden en ik ben goed gemotiveerd. Ik heb nu helemaal geen zin om Le Mans of IndyCar of iets anders te gaan doen.”

Op de vraag of hij dan in de toekomst wel een gooi wil doen naar de 24 uren van Le Mans antwoordt hij als volgt. “Misschien zal ik het overwegen als ik oud en traag ben geworden.”

