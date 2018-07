Trump wil conservatief Brett Kavanaugh in Hooggerechtshof

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag Brett Kavanaugh, een conservatieve rechter, aangeduid voor een zitje in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Als zijn benoeming wordt bevestigd, zou de balans van het negenkoppige opperste gerecht de komende jaren duidelijk in het voordeel van de conservatieven hellen.

De 53-jarige Kavanaugh is een rechter bij het federale hof van beroep. Volgens de New York Times blijkt uit zijn uitspraken een duidelijk conservatieve stempel. Daarnaast had hij ook sterke banden met de Republikeinse president George W. Bush: Kavanaugh was een medewerker in diens regering en werkte ook mee aan het onderzoek naar Bush’ voorganger Bill Clinton tegen wie een afzettingsprocedure liep.

Foto: Photo News

“Er is niemand in Amerika meer gekwalificeerd voor deze post en niemand verdient het meer”, legt Trump zijn keuze uit. De president hoopt op een “vlotte bevestiging” door de Senaat. Volgens Amerikaanse media zitten echter langgerekte en heftige debatten in het verschiet.

Volgens Amerikaanse media zou de keuze van Trump voor Kavanaugh zelf ook niet makkelijk zijn geweest, juist door zijn banden met Bush, die tijdens de verkiezingscampagne op heel wat kritiek van Trump kon rekenen. Daarnaast had de Republikeinse meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, de president aangeraden om niet voor de 53-jarige te kiezen omdat de bevestiging van zijn benoeming in het hogerhuis, waar de Republikeinen de kleinst mogelijke meerderheid hebben, te moeilijk zou verlopen.

In een reactie keurde de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, de keuze van Trump alvast af. “Door rechter Brett Kavanaugh te kiezen voor het Hooggerechtshof, heeft president Trump de abortusrechten, vrijheden en beschermingen in de gezondheidszorg van miljoenen Amerikanen op het gerechtelijke hakblok gelegd”, luidt het.

Balans doen omslaan

Kavanaugh zou de 81-jarige Anthony Kennedy vervangen, die afgelopen woensdag aangekondigde dat hij eind juli met pensioen zal gaan. Kennedy werd in 1988 door Ronald Reagan aangesteld. Hij geldt als een van de conservatieve rechters, maar in maatschappelijke kwesties stelde hij zich vaak veeleer progressief op.

Begin 2017 stelde Trump met Neil Gorsuch ook al een conservatieve rechter aan bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie. De 50-jarige Gorsuch bleek in ethische kwesties wel vaak de gematigde lijn van zijn voorganger Antonin Scalia aan te houden, waardoor hij het evenwicht in het Supreme Court bewaarde. Verwacht wordt dat de benoeming van Kavanaugh de balans de komende jaren zal doen omslaan in het voordeel van de conservatieven.