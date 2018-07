Een huis in Beringen-Mijn is tijdelijk onbewoonbaar nadat er in de nacht van zondag op maandag een brand woedde. Het vuur ontstond door een oververhitte frituurpan. Iedereen kon veilig het huis verlaten, ook een man die met zijn twee benen in het gips zat. Hij werd door zijn broer naar buiten gedragen. “Ik begon in paniek te schreeuwen”, vertelt Ahmed (22). “Stom, want zo kreeg ik veel rook binnen.”