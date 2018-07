Staking in gevangenissen allicht vandaag ten einde

BrusselDe staking in de gevangenissen, die nu al drie weken duurt, komt allicht vandaag tot een einde. Na overleg tussen Justitieminister Koen Geens (CD&V) en de vakbonden maandag deden beide partijen toegevingen. Zo zou het absolute stakingsrecht de eerste 48 uur gegarandeerd blijven, in plaats van 32 uur. Vandaag beslissen de cipiers of ze hun staking beëindigen. De druk om terug aan het werk te gaan is groot.