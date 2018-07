Op het Belgisch kampioenschap BMX in Dessel hebben onze gouwgenoten van zich laten spreken. Met drie gouden medailles en vijf podiumplaatsen werd het een stevig Limburgs getint weekend. Het meest in het oog springend was het goud voor de 12-jarige Emma Szekely, die in Dessel al haar zevende (!) kampioenentrui van het seizoen in ontvangst mocht nemen.