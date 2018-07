Gesmokkelde vogels, aapjes en stinkdieren uit Iers busje gered: "Eentje erg slecht aan toe"

Opglabbeek -

Het Natuurhulpcentrum heeft er zaterdagnamiddag in een klap ongeveer 150 extra dieren bijgekregen. De vogels, stinkdieren en doodshoofdaapjes zaten in een Ierse bestelwagen die door de douane in Mol aan de kant was gezet. Zij verwittigden de dienst Dierenwelzijn. De bestuurder bleek niet over de juiste papieren te beschikken. De dieren werden in beslag genomen en naar het Natuurhulpcentrum gebracht. “Dit is simpelweg dierensmokkel. Die Ieren waren met niets in orde”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.