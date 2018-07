Tussen hemel en hel op citytrip. “Uitrusten kan op het naaktstrand”

Dubrovnik heet dan wel de ‘Parel van de Adriatische kust’, de Kroatische stad dreigt aan glans te verliezen omdat het overrompeld wordt door toeristen. Vorige zomer kondigde de kersverse burgemeester van de vestingstad drastische maatregelen aan om het massatoerisme in te dijken. “Maar van al die beloftes is nog niets in huis gekomen”, mort Mateo Klecak (26), die geboren werd in het historische stadscentrum, waar vandaag nog amper een duizendtal mensen woont. Toch kan je de drukte in Dubrovnik gemakkelijk ontvluchten. “Op amper tien minuten varen van de stad ligt al een eerste idyllisch eiland. Mét naaktstrand”, grinnikt Mateo.