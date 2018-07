Nederlander steelt voor 15.000 euro van elektrozaak in Neerpelt met simpele truc

Neerpelt -

Een Nederlander heeft op opmerkelijke wijze vier grote televisietoestellen met een totale waarde van 15.000 euro gestolen van elektrozaak Wara in Neerpelt. Nadat hij donderdag op prospectie was geweest in de winkel, liet hij ze vrijdag leveren in een pand in Eindhoven. Om de betaling af te ronden verzocht hij de medewerker van Wara mee te rijden naar de bank. Eenmaal aangekomen nam hij echter de benen en op het afleveradres was nadien geen spoor meer van de toestellen.