Mario Mandzukic over WK-clash met Engeland: “We hebben van niemand schrik, maar we zijn ook niet de favoriet”

De Kroatische aanvalsleider Mario Mandzukic heeft maandag vooruitgeblikt naar de halve finales van zijn land, woensdag in Moskou, tegen Engeland. Mandzukic benadrukte dat de Kroaten geen enkel team vrezen. “Maar we zijn ook geen favoriet tegen Engeland”, aldus de Juventusaanvaller. Kroatië kan als kleinste land ooit een WK-finale bereiken.

“Kroatië heeft enkele ervaren spelers, maar ook goede jonge krachten”, opende Mandzukic. “We respecteren elke tegenstander, maar gaan altijd van ons eigen kunnen uit. We geloven in onszelf. Engeland verdient het hier te staan, maar wij ook. We zijn niet vermoeid na de twee keer 120 minuten en strafschoppen in de vorige rondes, tegen Denemarken en Rusland. We gaan er alles aan doen om het Kroatische team van 1998 te overtreffen, dat haar halve finale destijds verloor van gastland Frankrijk.”

“Iedereen in het team is extreem hongerig, ook al wonnen ikzelf, Luka Modric en Ivan Rakitic in clubverband al talloze grote prijzen in Europa”, vervolgde Mandzukic. “Spelen voor je nationale team is altijd anders. Het is zo’n speciaal gevoel. We hebben heel lang gewacht op dit moment. We zullen onze laatste druppel zweet laten voor die finaleplaats.”

Mandzukic besloot nog met de mededeling dat de selectie blessurevrij is. “Iedereen is klaar voor de partij tegen Engeland. Niemand klaagt over pijntjes.”

Zijn collega-aanvaller Andrej Kramaric nam nog even tegenstander Engeland onder de loep. “De Engelsen spelen een beetje anders dan we van hen gewoon zijn. Ze spelen aanvallender en attractiever. Maar we zitten in de halve finales van het WK. Het kan dus ook zijn dat ze iets voorzichtiger zullen spelen woensdag. Beide teams verdienen het om bij de laatste vier te staan. Hopelijk is het geluk aan onze zijde.”

Turk leidt de partij

De Turk Cüneyt Cakir leidt woensdagavond (20u00) in Moskou de halve finale op de Wereldbeker voetbal tussen Kroatië en Engeland. Dat maakte de FIFA maandag bekend. Cakir zal worden bijgestaan door zijn landgenoten Bahattin Duran en Tarik Ongun. De Nederlander Bjorn Kuipers is aangesteld als vierde official.

De 41-jarige Cakir leidde op dit WK al twee groepswedstrijden, tussen Marokko en Iran (0-1) en tussen Nigeria en Argentinië (1-2).

Het is voor de Turk zijn tweede WK. In 2014 in Brazilië leidde hij met Brazilië-Mexico, Algerije-Rusland en de halve finale tussen Nederland en Argentinië drie duels.

Cakir was ook op Euro 2016 actief. Toen leidde hij onder meer de groepswedstrijd tussen de Rode Duivels en Ierland (3-0).

Dinsdag is de Uruguayaan Andres Cunha in Sint-Petersburg de scheidsrechter tijdens Frankrijk-België, de andere halve finale.