WIMBLEDON. Nadal eindelijk nog eens in kwartfinale, Federer en Serena stomen door

‘s Werelds nummer een Rafael Nadal is er voor het eerst sinds 2011 in geslaagd om door te stoten naar de kwartfinales op Wimbledon. De Spanjaard tenniste de Tsjechische nummer 93 op de wereldranglijst, Jiri Vesely, naar huis in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-4.

In 2011 stoomde Nadal vervolgens door tot in de finale, waar hij de duimen moest leggen voor Novak Djokovic. In 2010 en 2008 nam Nadal wel de trofee naar huis. Wil hij dat dit jaar herhalen, moet hij eerst al voorbij de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-4) of de Fransman Gilles Simon (ATP-53) zien te geraken voor een plaats in de halve finales.

Federer blijft op koers

Roger Federer (ATP 2) heeft zich maandag zonder setverlies geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. De Zwitser ging in de vierde ronde voorbij de Fransman Adrian Mannarino (ATP 26).

Het werd op Centre Court 6-0, 7-5 en 6-4 na 1 uur en 45 minuten tennis.

In zijn volgende wedstrijd speelt topreekshoofd Federer tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) of de Fransman Gael Monfils (ATP 44).

De 36-jarige Federer is de titelverdediger op het Londense gras. Hij mikt dit jaar op een negende titel (na 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017).

Finale wijkt niet voor WK

De organisatie van Wimbledon heeft bevestigd dat de mannenfinale op zondag niet wordt verplaatst, zelf indien Engeland de WK-finale haalt. Beide finales worden dus dezelfde namiddag gespeeld.

De herenfinale van Wimbledon begint zondag om 15u (Belgische tijd), terwijl de WK-finale twee uur later start. Meer dan waarschijnlijk zal er dus een overlapping zijn, wat extra problematisch zou kunnen worden als Engeland zich voor het eerst sinds 1966 plaatst voor de WK-finale. Een wijziging in het programma van Wimbledon komt er echter in geen geval, benadrukt grote baas Richard Lewis. “De finale is reeds uitverkocht. We zijn natuurlijk erg blij dat Engeland het zo goed doet op het WK, maar ook voor Wimbledon is de belangstelling groot.”

Wie graag beide finales wil volgen, hoeft evenwel niet te wanhopen: tennisfans zijn volgens Lewis van harte welkom om de voetbalfinale in de tribune online te volgen via zijn smartphone of tablet, weliswaar op een discrete en respectabele manier. “We hebben op de meeste plaatsen gratis openbare wifi, dus wie dat wenst kan rustig naar het voetbal kijken op zijn telefoon of tablet.”

Foto: Photo News

Serena wint

Serena Williams is er moeiteloos in geslaagd door te stoten naar de kwartfinale op Wimbledon. De voormalige nummer 1 van de wereld versloeg de Russin Jevgenia Rodina in 1 uur en 2 minuten met 6-2 en 6-2. Williams neemt het dinsdag op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (52ste) voor een plaats in de halve finale.

De Amerikaanse ontbrak vorig jaar op Wimbledon. De winnares van 2016 werd moeder en viel mede daardoor terug tot de 181ste plaats op de wereldranglijst. Op Roland Garros in Parijs leek ze op de goede weg, tot ze zich in de vierde ronde wegens een spierblessure moest terugtrekken. Williams won Wimbledon al zeven keer.

Bertens stunt

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Ze versloeg in de vierde ronde de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) met 6-3 en 7-6 (7/1).

De 26-jarige Bertens staat voor de zesde keer op de hoofdtabel in de All England Club. Een derde ronde (in 2016) was haar beste resultaat tot dusver. In haar vorige wedstrijd schakelde ze al vijfvoudig Wimbledonkampioene Venus Williams (WTA 9) uit.

In de kwartfinales neemt Bertens het op tegen de Duitse Julia Görges (WTA 13) of de Kroatische Donna Vekic (WTA 55), die Yanina Wickmayer uit het toernooi kegelde.

Als de Nederlandse de laatste vier haalt, doet ze even goed als op Roland Garros 2016. Toen botste ze in de halve finales op Serena Williams.

Ostapenko doet het weer

Jelena Ostapenko (WTA 12) heeft zich maandag gekwalificeerd voor de kwartfinales van Wimbledon. De 21-jarige Letse versloeg in de vierde ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 50) met 7-6 (7/4) en 6-0.

Ostapenko, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, doet met haar plaats bij de laatste acht even goed als vorig jaar.

De Letse, in 2017 winnares van Roland Garros, treft in de kwartfinales Dominika Cibulkova (WTA 33). De Slovaakse, verantwoordelijk voor de exit van Elise Mertens, zette maandag de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 48) opzij met 6-4 en 6-1.

Cibulkova, ex-nummer 4 van de wereld, haalde eerder de kwartfinales op Wimbledon in 2011 en 2016.