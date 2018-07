Franse duiker overleden tijdens zoektocht naar Marc Sluszny

Tijdens de zoekactie naar de Antwerpse avonturier Marc Sluszny, in het Zuid-Franse Salses-le-Château, is een duiker van de organisatie Spéléo Secours Français (SSF) om het leven zijn gekomen. Dat bevestigt Bernard Tourte van SSF.

Op vraag van het gerecht was een team van achttien professionele duikers maandag begonnen aan een zoekactie naar de Antwerpenaar (56). Eerder had de procureur in Perpignan gezegd dat er geen zoekactie zou worden georganiseerd vanuit het gerecht omdat het risico op ongelukken te groot was. In het kader van het gerechtelijk onderzoek én om het verhaal van Sluszny’s duikcompagnon af te toetsen, kwam er afgelopen weekend dan toch groen licht om een nieuwe actie op te starten.

Sluszny verdween op 28 juni tijdens een duiktocht in het Font Estramar, vaak “de Himalaya van de duikgrotten” genoemd. Zijn lichaam werd niet gevonden en er is geen hoop meer dat hij het heeft overleefd. Zijn familie had al laten verstaan dat ze een zoekactie enkel zagen zitten als de veiligheid van iedereen kon worden gegarandeerd.

Eén van de duikers van Spéléo Secours Français, de organisatie die de zoekactie op vraag van het gerecht organiseerde, is tijdens de zoekactie maandag overleden. “Hij ging samen met een andere duiker zoeken, maar vond het lichaam niet”, zegt Bernard Tourte van Spéléo Secours Français. “In het naar boven komen is het misgegaan.” De man wil en kan, op vraag van het parket dat een gerechtelijk onderzoek is gestart, niet ingaan op details. Het zou gaan om een ervaren duiker. Zijn lichaam kon worden bovengehaald. Bij Spéléo Secours Français is men zwaar aangeslagen.

“Dit is de meest dramatische uitkomst die je je kunt inbeelden”, zegt Filip Van Vlem, een goede vriend van Sluszny die de situatie in Zuid-Frankrijk vanuit België opvolgt. “Het was al een drama, nu lijkt de vloek compleet.”

De zoekactie werd onmiddellijk stilgelegd en de kans lijkt klein dat er nog een nieuwe actie komt.