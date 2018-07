Drie meters, drie peters en taart van zeven jaar oud: het Britse prinsje Louis is gedoopt

Prins Louis, de jongste zoon van prins William en Kate Middleton, is gedoopt in de kapel van St James’ Palace in Londen.

Wat hebben prins Louis en Meghan Markle gemeenschappelijk? Het kleine prinsjes en de vrouw van prins Harry werden dit jaar allebei gedoopt in de Chapel Royal door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Alleen was Meghan 36 toen dat gebeurde en is prins Louis, geboren op 23 april, nog geen drie maanden oud. Die leeftijd is gebruikelijk bij kleine royals - prins George werd gedoopt toen hij drie maanden oud was, prinses Charlotte was twee maanden oud.

Foto: AP

Louis droeg een handgemaakte replica van het originele doopkleed dat sinds 1841 gebruikt werd bij koninklijke dopen. De kopie werd handgemaakt door hofleverancier Angela Kelly in 2008, op vraag van de Queen die het originele doopkleed wilde bewaren. Ook prins George en prinses Charlotte droegen de replica bij hun doop. Net als zijn broer en zus werd Louis gedoopt uit de Lily Font, een zilveren doopvont die ook al dienst doet sinds de doop van prinses Victoria in 1941.

Kate Middleton droeg voor de gelegenheid een jurk van haar favoriete modehuis Alexander McQueen, Meghan Markle droeg een jurk van Ralph Lauren.

Afwezig: de Queen

De ceremonie duurde zo’n drie kwartier en werd gehouden in intieme kring, met prins William en Kate Middleton, prins Harry en Meghan Markle, prins Charles en zijn vrouw Camilla,de ouders en broer van Kate en Pippa Middleton en haar man. De Queen en haar echtgenoot, de Duke of Edinburgh, waren niet aanwezig. Queen Elisabeth moest zich eerder deze week al excuseren voor een viering omdat ze ziek was, maar volgens het Britse hof heeft haar afwezigheid niets te maken met ziekte, wel met de voorbereidingen op het bezoek van de Amerikaanse president Trump.

Waarom Meghan geen meter is

Vandaag werd ook bekendgemaakt wie de meters en peters van prins Louis zijn: Mr Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Mr. Harry Aubrey-Fletcher en Lady Laura Meade zijn jeugdvrienden van prins William, Mrs. Robert Carter en Miss Lucy Middleton zijn respectievelijk een jeugdvriendin en de nicht van Kate Middleton. Er werd even gespeculeerd dat Meghan Markle ook meter zou worden, maar volgens de traditie kiezen de ouders uit hun vriendenkring. Aangezien Meghan Markle nu tot de familie behoort, was een rol als meter hoogst ongebruikelijk geweest.

Taart van zeven jaar oud

Na de plechtigheid serveerden de ouders van Louis hun gasten thee en taart. De dooptaart die werd geserveerd, is dezelfde taart als die op het huwelijk van Kate en William zeven jaar geleden. Delen van de fruittaart werden bewaard in een diepvriezer om later op te eten op de doop van hun kinderen.