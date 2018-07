Greg Van Avermaet pakt gele trui in Tour na winst BMC in ploegentijdrit, Gilbert komt nét tekort

Morgen komt in La Baule een Belg in de gele trui aan de start. De ploegentijdrit in en rond Cholet werd gewonnen door de BMC-ploeg van Greg Van Avermaet, die als best geplaatste renner van het team de leiderstrui overneemt vna Peter Sagan. Team Sky werd tweede op 4 seconden, QuickStep Floors was derde op 7 tellen.

Verschillende topfavorieten zoals Chris Froome (Sky), Richie Porte (BMC), Adam Yates (Mitchelton-Scott) en Nairo Quintana (Movistar) mochten na hun tijdsverlies van de openingsrit absoluut geen steken laten vallen vandaag. Geen nood voor Froome en Porte, die een sterk tijdritteam tot hun beschikking hadden in Cholet. Ook aandacht voor de Belgen: met Philippe Gilbert en vooral Greg Van Avermaet hadden twee Belgen een redelijke tot zelfs zeer goede kans op de gele leiderstrui. De tijd van de vierde renner die over de streep kwam, telde mee voor het dagklassement.

Chris Froome doet een goede zaak in het klassement. Foto: EPA-EFE

Mitchelton-Scott mocht iets na drie uur de spits afbijten, op de voet gevolgd door Team Sky en Movistar. Die eerste twee teams stelden niet teleur en bleven dicht in elkaars buurt, maar Movistar verloor naarmate de kilometers voorbijgingen steeds meer terrein. Het BMC van Porte en Van Avermaet bleek dan weer sterk onderweg en kon zich aan de tussenpunten handhaven met Sky en Mitchelton-Scott. Die alaatste ploeg arriveerde aan de finish in een tijd van 38’55” en zette zo meteen de eerste richttijd neer. Niet dat die lang bleef staan: de witte brigade van Chris Froome dook meteen onder die tijd, al was het met maar vijf seconden.

Bardet en Nibali verliezen tijd

Een tevreden Froome aan de finish dus, maar op dat moment moesten nog een pak teams aan de finish komen. Movistar strandde op bijna één minuut, maar de BMC’s raasden in een sneltempo terug richting Cholet en doken uiteindelijk vier tellen onder de toptijd van Team Sky. “Een ontgoocheling”, aldus Geraint Thomas, want Sky ging vandaag nadrukkelijk voor de ritwinst. Intussen kwam ook de AG2R-trein van Romain Bardet over de streep met een achterstand van 1’15” op BMC. Geen goede zaak voor de Fransman, die werk zal hebben in de bergen. Rigoberto Uran, de nummer twee van vorig jaar, beperkte wel de schade met de rooshemden van EF Education First-Drapac. Zij verloren slechts 35 seconden op BMC.

QuickStep Floors en Philippe Gilbert (rechts) kwamen net tekort voor ritwinst én geel. Foto: BELGA

Hoe langer, hoe beter het er uitzag voor BMC. Ook Sunweb, wereldkampioenen in deze discipline, kwam niet aan de tijd van BMC. Zij strandden op 12 seconden, waardoor Tom Dumoulin wel nauwelijks tijd verloor op de concurrentie. Vincenzo Nibali kon dat niet zeggen: hij strompelde met drie teamgenoten van Bahrain-Merida op 1’06” van BMC binnen. Ook schaduwfavoriet Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) gaf 52 seconden toe. Primoz Roglic en zijn gele armada van LottoNL-Jumbo verloren wat meer tijd, in totaal 1’15”. De Belgische collega’s van Lotto-Soudal eindigden nog wat verder op 1’50”.

In het slot werden alle ogen gericht op QuickStep Floors en het BORA-Hansgrohe van gele trui Sagan. Bij QuickStep moest Gaviria - gisteren nog drager van de gele trui - al snel overboord. De hardrijders van QuickStep stoomden verder en bleven zeer dicht bij de tijd van BMC. Bij BORA-Hansgrohe moest geletruidrager Sagan aan het tweede tussenpunt overboord. Doordat ook Gaviria overboord was bij QuickStep, was het enkel nog afwachten wie geel zou pakken: Gilbert of Van Avermaet. QuickStep kwam uiteindelijk 7 seconden trager dan BMC over de streep, waardoor Gilbert - die 2 seconden voor Van Avermaet stond in het klassement - naast geel greep.

The golden jersey of @GregVanAvermaet will turn yellow tonight!

Le maillot doré @GregVanAvermaet va virer au jaune ! #TDF2018 pic.twitter.com/9ZEZmwRim5 — Le Tour de France (@LeTour) July 9, 2018

Volledige uitslag:

1. BMC (VSt) de 35,5 km in 38:46

2. Team Sky (GBr) op 0:04

3. Quick-Step Floors (Bel) 0:03

4. Mitchelton-Scott (Aus) 0:09

5. Sunweb (Dui) 0:11

6. EF-Drapac (VSt) 0:35

7. BORA - hansgrohe (Dui) 0:50

8. Astana (Kaz) 0:51

9. Katusha-Alpecin (Zwi) 0:52

10. Movistar (Spa) 0:53

11. Bahrain-Merida (Bhr) 1:06

12. LottoNL-Jumbo (Ned) 1:15

13. AG2R La Mondiale (Fra) 1:15

14. Trek-Segafredo (VSt) 1:16

15. Team Emirates (VAE) 1:38

16. Groupama-FDJ (Fra) 1:42

17. Fortuneo-Samsic (Fra) 1:46

18. Direct Energie (Fra) 1:51

19. Lotto Soudal (Bel) 1:51

20. Dimension Data (ZAf) 1:52

21. Wanty-Groupe Gobert (Bel) 2:24

22. Cofidis (Fra) 3:23

Algemeen klassement:

1. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 419 km in 9u08:55 (gem. 45,80 km/u)

2. Tejay van Garderen (VSt/BMC) op 0:00

3. Geraint Thomas (GBr/SKY) 0:03

4. Philippe Gilbert (Bel/QST) 0:05

5. Bob Jungels (Lux/QST) 0:07

6. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:07

7. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:11

8. Soren Kragh (Den/SUN) 0:11

9. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:11

10. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:35