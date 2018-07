Sint-Truiden - Bij de politie is zaterdag een inbraak in een huis in de Gippershovenstraat in Zepperen gemeld. Wat er werd gestolen, is niet bekendgemaakt. In de Pipelstraat in Brustem werd maandag een inbraak vastgesteld. Nog in Brustem drongen dieven maandagochtend binnen in een gebouw op de Spookvliegerslaan. Er lijkt op het eerste gezicht niets te zijn gestolen. (mm)