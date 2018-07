50ste gebruiker van de Fietsbib in Diepenbeek

Diepenbeek - Zaterdag 30 juni, amper 3 maanden na de opening van de Fietsbieb in Diepenbeek, zijn er reeds 61 kinderfietsen ontleend. De 9-jarige Darria-Julie Sey kwam samen met haar ouders en grootouders een tweedehands fiets uitzoeken en was hiermee de 50ste gebruiker in Diepenbeek.

Bij de Fietsbieb kan je kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen goedkoop lenen. De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor een fiets in een andere kleur, maat of model. De Fietsbieb beschikt over jongens- en meisjesfietsen van 12 tot 26 inch.

Elke laatste zaterdag van de maand kan je in de Fietsbieb terecht om een kinderfiets te ontlenen, om te ruilen of om zelf een kinderfiets te schenken. De dagelijkse werking van een Fietsbieb draait volledig op vrijwilligers. Fietsbieb Diepenbeek is een initiatief van beweging.net Limburg, in samenwerking met Vedo fietsendienst met de steun van gemeente Diepenbeek, Cera. De Fietsbieb is altijd op zoek naar extra fietsen en vrijwilligers. Je mag hiervoor contact opnemen met Bart Bynens via 0475 61 18 34 of fietsbiebdiepenbeek@gmail.com of .