Wimbledon-sprookje Van Uytvanck is afgelopen: landgenote verliest in achtste finale van Russische

Alison Van Uytvanck (WTA 47) is er niet in geslaagd om haar achtste finale op Wimbledon te winnen. Daria Kasatkina (WTA 14) bleek te sterk voor onze landgenote, die wel met opgeheven hoofd naar huis kan vertrekken. De wedstrijd werd beslist in drie sets: het werd 6-7 (6-8), 6-3 en 6-2 in het voordeel van de Russische.

Twee weken geleden moest Alison Van Uytvanck het nog nipt afleggen tegen de Russische Kasatkina tijdens het toernooi in Eastbourne. Onze 24-jarige landgenote was daar niet door geïntimideerd en begon sterk aan de eerste set op Court 18, waarin ze al snel een kleine voorsprong uitbouwde. Kasatkina wiste die echter uit, waarna het 4-4 werd. De twee bleven aan elkaar gewaagd, uiteindelijk moest bij 6-6 een tiebreak soelaas brengen in de eerste set. Die tiebreak - en dus ook de set - werd uiteindelijk gewonnen door Van Uytvanck met 8-6.

In de tweede set stortte het spel van Van Uytvanck wat in. Ze begon nog degelijk, maar keek uiteindelijk al snel tegen een kleine achterstand van 2-4 aan. Die kon ze uiteindelijk niet meer goedmaken: de set eindigde in 3-6 voor Kasatkina. De derde set werd dus allesbeslissend. Voor onze landgenote kwam er helaas geen verbetering meer. In de derde set kwam Van Uytvanck er zelfs helemaal niet meer aan te pas tegen de 21-jarige Russische: het werd 6-2. Er komt zo een einde aan het mooie toernooi van Van Uytvanck, die haar beste resultaat op een Grandslamtoernooi (kwartfinale op Roland Garros 2015) nét niet evenaart. Desalniettemin: een zeer knappe prestatie van onze jonge landgenote.