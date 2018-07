Bree / Hasselt -

Kim Clijsters heeft haar verblijf op Wimbledon, waar ze analiste is voor BBC, even onderbroken. Maandag keerde ze een dag naar huis, speciaal om enkele kinderen op TC Excelsior Hasselt de tennisstage van hun leven te bezorgen. De bedoeling van die stage is om zo veel mogelijk kinderen te laten kennismaken met tennis. “Wie talent heeft, kan later doorgroeien naar de Kim Clijsters Academy”, klinkt het.