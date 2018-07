Deze programma’s mag u niet missen op maandag 9 juli

De carrière van Will Tura wordt vanavond uit de doeken gedaan in ‘Belpop Classics’. Nog meer Vlaams talent ziet u in de komedie ‘Koko Flanel’ van en met Urbanus. Of keer terug naar het Angelsaksische Engeland van de negende eeuw en bekijk de lotgevallen van de Saksische krijger Uhtred van Bebbanburg in de BBC-reeks ‘The Last Kingdom’.

1) ‘Belpop Classics’: het verhaal van Will Tura

Will Tura. Foto: Photo News

In de eerste jaren van zijn carrière verkocht Will Tura - né Arthur Blanckaert - amper platen. Maar toen hij in 1962 zijn eigen compositie ‘Ik Ben Zo Eenzaam Zonder Jou’ uitbracht, schoot zijn ster de hoogte in en groeide de Veurnenaar uit tot de Keizer van het Vlaamse lied. Deze documentaire schetst zijn succesverhaal.

Canvas, 21.55 uur

2) ‘Koko Flanel’: Urbanus-humor in een retrojasje

Urbanus en Bea Van der Maat. Foto: HBVL

Na het succes van ‘Hector’ in 1987 sloegen komiek Urbanus en regisseur Stijn Coninx opnieuw de handen in elkaar voor een komedie. In ‘Koko Flanel’ (bouwjaar 1990) leren we Placide Smellekens (Urbanus zelf) kennen, een stumper die plots uitgroeit tot een mode-icoon. Bea Van der Maat - destijds zangeres van Won Ton Ton en presentatrice van ‘Tien Om Te Zien’ - speelt de rol van Sarah, de vlam waar Placide smoor op is. Het zou Bea’s eerste en enige filmrol blijven. Koen Crucke duikt op als kapper Jean-Claude, een voorbode van Albertóóóó in ‘Samson & Gert’. Tot ‘Loft’ (uit 2008) was ‘Koko Flanel’ de Vlaamse film die het meeste volk naar de bioscopen had gelokt: 1.082.000 mensen kochten een kaartje.

Eén, 20.45 uur

3) ‘The Last Kingdom’: Saksische slagkracht

Alexander Dreymon als Uhtred van Bebbanburg. Foto: BBC

Wie van series als ‘Game Of Thrones’ en ‘Vikings’ houdt, zal ook ‘The Last Kingdom’ kunnen smaken. Deze historische BBC-reeks speelt in het Engeland van de negende eeuw en is gebaseerd op de boekenreeks ‘The Saxon Stories’ van historicus Bernard Cornwell. Wapengekletter spat van het scherm want de Angelsaksische koninkrijkjes worden overrompeld door nietsontziende Deense Vikings. Ook in dit nieuwe seizoen is het hoofdpersonage nog steeds Uhtred van Bebbanburg, een jonge Saksische krijger die de gronden van zijn voorouders wil heroveren en wraak wil nemen voor de moord op zijn pleegvader graaf Ragnar. We krijgen meteen twee afleveringen voor de kiezen.

Q2, 20.50 uur