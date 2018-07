Lekker glaasje Franse rosé in de zon? Toch maar best even het etiket lezen

Tijdens het heerlijke warme zomerweer durven heel wat mensen een fles Franse rosé open te trekken. Al doet u er goed aan om eerst het etiket van de fles eens te controleren. Want er zijn namelijk miljoenen flessen in omloop met daarin goedkopere Spaanse wijn.

Het Franse agentschap tegen consumentenfraude bevestigde maandag dat er 70.000 hectoliter - het equivalent van tien miljoen flessen - Spaanse rosé foutief gelabeld is als Franse wijn. Bij de fraude - die plaatsvond in 2016 en 2017 - zouden honderden producenten betrokken zijn.

Volgens de Franse krant Le Parisien, die als eerste het nieuws naar buiten bracht, werd de rosé in bulk verkocht voor slechts 34 eurocent per liter. Een pak goedkoper dan de Franse rosé, waarvoor er makkelijk 75 eurocent per liter betaald wordt.

“Al op het einde van 2015 zijn we op de hoogte gesteld van de verfransing van de Spaanse wijn. We hebben vervolgens een uitgebreid onderzoek geopend”, zegt Alexander Chevallier van de consumentenorganisatie. Werkelijk elke schakel in de keten is daarbij gecontroleerd. “Van producenten, over importeurs tot restaurants en distributeurs”, klinkt het nog.

Forse winst

Met resultaat. De organisatie kon heel wat zaken betrappen die Spaanse wijn verkochten als Franse. Sommigen deden het subtiel, door op de voorkant van de fles te vermelden dat de wijn in Frankrijk geproduceerd was, terwijl er op de achterkant te lezen stond dat het ging om “wijn uit de Europese Gemeenschap”. Voor de wijn die per glas verkocht werd, gingen de zaken nog veel schaamtelozer te werk. Ook al ging het om goedkope Spaanse wijn, toch werd het glas geserveerd als Franse wijn. Met dus een fors hogere winstmarge.

Wie wijnfraude pleegt in Frankrijk, kan daarvoor zware straffen krijgen. Producenten riskeren een rechtszaak voor fraude, met boetes die kunnen oplopen tot 300.000 euro en twee jaar gevangenisstraf.