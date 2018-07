Bezige bijen 2de graad VBS Ellikom sluiten schooljaar actief af

Ellikom

Meeuwen-Gruitrode - De 20 leerlingen van de 2de graad VBS Ellikom zijn bezige bijen. Zij staan, onder impuls van juf. Annemie Housen en directeur Johan Loenders, symbool voor hun Bij-zonder project waar bescherming en behoud van wilde of solitaire bijen centraal staan.

De projecten zijn een vervolg op het Educatief Natuurbeheer en beogen een belevings- en ervaringswaarde met maatschappelijke actoren zoals Natuurpunt.

Als afsluiting van het schooljaar 2017-2018 werd op dinsdag 26 juni aan Meeuwerkant in Ellikom het aantal bewoonde kamers van hun wilde bijenhotel geteld en werd de in dit natuurgebied van de vallei van de Abeek levende bijen en hommels gedetermineerd. Imker Jan begeleide aan de hand van loeppotjes en educatief beeldmateriaal de kinderen bij dit minutieus werk. Er zijn momenteel op basis van de telling 4500 kamers bewoond. Er is een duidelijk waarneembare tendens van meer bewoning in de loop van de 3 voorgaande jaren. Dit is een mooi resultaat, in de eerste plaats, als broedplaats voor de wilde bijen en als beloning naar de kinderen zelf voor de jarenlange inzet voor bescherming en behoud van de bijen en de biodiversiteit. Dit laatste is zeer belangrijk als buffer tegen de klimaatopwarming.

Een plezierige en leerrijke namiddag, ook een verdere kennismaking met wetenschappelijk onderzoek.

Op woensdag 27 juni konden de kinderen hun hart ophalen door op een kunstzinnige wijze kleine compacte wilde bijenhotelletjes vorm, kleur en eigen inspiratie een tekening van bijen, vlinders en andere dieren te maken.

Vrijwilligers Eugene, Martin en Jan boorden gaten, bedoeld als kamers, volgens het patroon van de tekeningen. De afwerking, het maken van een dak, met kleine nagels en hamer werd met volle overtuiging en onder begeleiding door de kinderen uitgevoerd. Een mooie vorm van aanleren van technische vaardigheden

Onder aanwijzingen van Imker Jan maakte de tweede groep op ambachtelijk wijze mooie gele kaarsen van bijenwas.

Als beloning en passend in Bij-zonder project kreeg ieder kind zijn of haar kaars en bijenhotelletje mee naar huis. Met dit laatste kunnen zij bij hun thuis de wilde bijen beschermen en behouden.

Een geslaagde 2-daagse voor de 20 kinderen van de 2de graad waarvan er volgend schooljaar 10 naar de 3de graad gaan waar zij naast het regulier lessenpakket mogen werken in een project rond natuur, milieu en cultuur. Juf. Marleen en Johan Loenders zullen hen daarin begeleiden.