Serena Williams miste mijlpaal van haar dochter omdat ze aan het trainen was

De kans bestaat dat Serena Williams straks haar achtste titel op Wimbledon binnenrijft, maar daarvoor heeft ze wel enkele belangrijke zaken moeten opgeven. Zo laat ze in een tweet weten dat ze de eerste stapjes van haar dochtertje miste omdat ze aan het trainen was. Haar berichtje lokt heel wat steunreacties uit.

Het is ondertussen tien maanden geleden dat Serena Williams beviel van dochtertje Alexis Olympia, maar sindsdien is ze hard aan de weg terug aan het timmeren. Wimbledon was een van de eerste grote doelen bij haar terugkeer naar het tennisveld en voorlopig is ze er nog altijd in de running om haar achtste titel op het Britse tornooi te pakken te krijgen.

Maar daaraan ging heel wat trainingsarbeid vooraf en soms mist ze dan blijkbaar al eens de belangrijke momenten in het leven van haar dochtertje. "Ze heeft haar eerst stapjes genomen... Ik was aan het trainen en daardoor heb ik het gemist. Ik heb moeten wenen", schreef ze op Twitter.

Magische momenten

In plaats van de gebruikelijke kritiek, kon de tennisster rekenen op bijzonder veel steun van haar fans en volgers. "Ze heeft gemist hoe jij al 23 grandslams binnenhaalde, maar zal toch weten dat je de beste tennisspeler ooit bent. Je zult nog duizenden magische momenten met haar beleven, zit er maar niet mee in", klinkt het onder andere.

She missed you winning 23 grand slam titles but will still know you’re the best tennis player of all time.



You’ll have thousands of magic moments with her don’t worry!