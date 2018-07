Bo Schoryen pakt Belgische titel BMX in Dessel

Halveweg

Zonhoven - Tijdens het weekend van 7 en 8 juli werd Dessel omgetoverd tot het evenement van het Belgische Kampioenschap BMX 2018. Heel wat rijders, waaronder ook enkelen van PMC Cycling, vonden de weg naar dit zonovergoten parcours om daar te strijden voor hun nationale driekleur. Bij de elites mannen ging de titel naar Ruben Gommers en bij de elites dames kon het niet anders dan Elke Van Hoof zijn die haar titel verlengde.

In het zonovergoten Dessel mochten de jongens en de meisjes boven de twaalf jaar officieel strijden voor de titel van Belgische Kampioen. De rijders onder de twaalf jaar hebben geen officieel kampioenschap, maar betwistten hun wedstrijden ook op dit parcours. De cruisers mochten als eerste de spits afbijten. Daar nam Bo Schroyen een supersnelle start, die onmiddellijk de andere concurrenten op achtervolgen dwong. Niemand kon het gat nog dichten en zo kon Bo Schroyen bij de cruisers -16 jaar naar zijn eerste Belgische titel rijden. Hij deed wat zijn vader Nico Schroyen niet deed. Hij pakte de nationale driekleur.

Jorden Biesmans nam goede starten tijdens zijn reeksen, maar in zijn finale speelden de zenuwen wat parten. Hij kwam moeizaam op gang en moest in zijn finale achtervolgen. Een achtste plaats was voor hem het hoogst haalbare. Bij de allerkleinsten van 5-6 jaar bij PMC Cycling was het Djenson Vandezande die een plaatsje in de finale van zijn allereerste Belgische kampioenschap kon bemachtigen. Hij behaalde een mooie zesde plaats. Zijn clubgenoot Seth Gijbels kwam niet verder dan zijn reeksen.

Brent Lenssen behaalde een zevende plaats in zijn finale bij de boys 8 jaar. Hij was de enige achtjarige die zich kon kwalificeren voor de finale. Jens Gijbels viel uit in de halve finale met een vijfde plaats. Lennert Laenen strandde op een vijfde plaats in de kwartfinale. Ward Prinsen behaalde een achtste plaats in zijn kwartfinale bij de boys 9 jaar. Jaro Gielen behaalde een mooie zesde plaats in de halve finale. Bas Deprez kon zich plaatsen voor een kwartfinale en strandde daarin op een zesde plaats.

Iljo Lenssen zette de kleuren neer in de finale bij de boys 11 jaar. Hij behaalde een vierde plaats. Joppe Moris, die na zijn val van vorige week mooie dingen liet zien, kwam tot een vijfde plaats in de halve finale. Brend Van Aerschot behaalde een zevende plaats in zijn halve finale. Kylian Schodts kon genieten van zijn drie reeksen en kon dan gaan genieten van het zonnetje. Bij de boys 12 jaar kon Robbe Geijsels zich niet kwalificeren om door te stoten tot de kwartfinale. Dat deed Fenne Geboers wel, maar hij bleef steken op een zesde plaats.

Bij de boys 16 jaar was het nagelbijten. Een slechte start van Jan-Viktor Vranckx in zijn finale deed het ergste vrezen, maar hij zette het in de tweede lijn al snel terug recht. Hij vocht met hart en ziel en kwam net 10 meter tekort om de titel mee naar Westerlo te halen. Lorenz Huybrichts kwam ten val in de tweede reeks en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Niels Claes kon een tweede halve finale rijden en behaalde daar een achtste plaats. Bo Schroyen, die nog moest bekomen van zijn behaalde titel bij de cruisers -16 jaar, behaalde in de 20 inch categorie een zevende plaats in de finale. Yannick Koppens moest tevreden zijn met zijn reeksen, daarna was het voor hem gedaan.

Sarah Neys zette haar beste beentje voor bij de girls 17+ en behaalde in haar finale een zesde plaats. Anouck Verweij en Melanie Lemmens behaalden een vierde en vijfde plaats in de finale bij de girls 9-10 jaar. Dean Wouters behaalde een zesde plaats in de finale bij de elites men. De winst aldaar ging naar Ruben Gommers. Iedereen had de winst verwacht voor Mathijs Verhoeven, maar die nam een zeer slechte start en moest achtervolgen. Hij bleef steken op een tweede plaats. De derde plaats ging naar DK Factory-rijder Marnicq Janssens. Elke Van Hoof kon haar titel opnieuw verlengen in Dessel. De tweede plaats ging naar Bo Van Tiggelt en de derde plaats ging naar Yelisse Van Den Broeck.

Ook de junioren men en women kwamen in Dessel aan de start voor hun strijd naar de Belgische driekleur. Dit jaar was Mathijn Bogaert de snelste. Hij haalde het voor Yan Slegers en Rune Deburchgraeve. Bij de dames ging de trui naar Bo Van Tiggelt, die Yelisse Van Den Broeck naar de tweede plaats drong en de derde plaats was voor Julie Heusequin.

Voor de meesten van deze rijders is het nu uitkijken naar de eindronde in Sarrains.