Chrissy Teigen krijgt kritiek op borstvoedingsfoto en heeft het perfecte antwoord klaar

Chrissy Teigen, badpakkenmodel en vrouw van John Legend, heeft op Instagram een foto gedeeld waarop ze zoontje Miles borstvoeding geeft. Niets bijzonders zou je denken, maar dat was buiten de gemene opmerkingen van enkele van haar volgers gerekend. Naar goede gewoonte had ze echter een scherpe repliek in petto.

Chrissy Teigen is nogal recht voor de raap en daar heeft niet iedereen het even makkelijk mee. Zo deelde ze op Instagram een foto waarop ze borstvoeding aan het geven is aan zoontje Miles en tegelijkertijd aan de pop van dochtertje Luna. "Luna doet me borstvoeding geven aan haar pop en dus heb ik nu een tweeling", klinkt het.

Dat ze daar een kiekje van deelt, vinden sommigen er echter over. "Menstrueren, het baren van kinderen en seks zijn ook allemaal natuurlijk, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat ik er foto's van celebs zoals Chrissy Teigen van wil zien. We snappen het plaatje", reageerde iemand op Twitter. Naar goede gewoonte had het badpakkenmodel een grappige sneer klaar. "Ik geef ook niets om korrelige foto's van vuurwerk, selfies op Coachella of infinity pools, maar ik laat mensen hun ding doen. Kalmeer een beetje en scroll verder."

I don’t care to see grainy fireworks, coachella selfies or infinity pool pics but i let people live. calm your tits and scroll on by. https://t.co/k604IcF55a — christine teigen (@chrissyteigen) 7 ??? 2018 ?.

Nog iemand anders reageerde dan weer dan ze het positief vond dat vrouwen in het openbaar borstvoeding geven, "maar als je er op sociale media foto's van deelt, komt het nogal narcistisch over". Ook daarop had ze een goede repliek in petto. "Chill een beetje. Ik deel de hele tijd foto's van dagelijkse dingen. Koken, met de honden spelen, enzovoort. Jij maakt van borstvoeding geven een 'big deal' omdat je een raar borstentrauma hebt."