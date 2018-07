KRC Genk trots na legendarische WK-selectie: “Vier van hen hebben Genkse roots”

De Rode Duivels maken indruk op het WK in Rusland. Eerst werden ze groepswinnaar in een groep met Engeland, Panama en Tunesië. In de achtste finale ging Japan voor de bijl en afgelopen vrijdag werd niemand minder dan Brazilië aan de kant gezet in de kwartfinale.

Morgen kunnen onze Duivels geschiedenis schrijven. Om 20.00 uur spelen ze tegen Frankrijk voor een plaats in de finale van een WK. “Vier van die Duivelse helden werden opgeleid in onze eigen Jos Vaessen Talent Academy. En op die Genkse roots zijn we enorm trots.” Roland Breugelmans, Directeur van de jeugdacademie van KRC Genk, overloopt ze even met ons.

Kevin De Bruyne kwam op zijn 14de naar Genk. Op zijn 17de maakte hij zijn debuut bij het eerste elftal en in 2011 pakte hij de titel met Genk. Breugelmans: “Bij Kevin zagen we snel aan zijn rood hoofd of het hem beviel of niet. Hij wilde alleen maar de bal voelen en steeds als winnaar van het veld stappen na een training of match. Zijn vista, creativiteit, techniek, winnaarsmentaliteit en geniale passen zijn in Genk nog steeds ongeëvenaard.”

Limburger Thibaut Courtois startte op 8-jarige leeftijd in de Genkse jeugdacademie. Courtois was 16 jaar toen hij op 17 april 2009 voor het eerst onder de lat stond bij de eerste ploeg. “Na zijn groeispurt schoot Thibaut als een raket naar ons eerste elftal. Een koele kikker die onder grote druk een aureool van onoverwinnelijkheid over zich heen krijgt. Courtois’ laatste redding tegen Brazilië deed ongetwijfeld heel wat Genkies terugdenken aan die legendarische wedstrijd in 2011, waarin hij tegen Standard mee de titel binnenhaalde.”

Yannick Ferreira Carrasco was 13 jaar toen hij aansloot bij KRC Genk, hij deelde het gastgezin met Kevin De Bruyne. Breugelmans: “Het woord “school” stond niet in zijn woordenboek, alleen voetbal telde. Ondanks zijn frêle gestalte trok hij op het veld goed zijn plan. Hij kreeg het liefst zo weinig mogelijk instructies en had maar één doel: profvoetballer worden.”

Koen Casteels was 10 jaar toen hij als jonge beloftevolle doelman naar Genk kwam. Als reservedoelman in 2009 leek Koen voorbestemd om eerste keeper te worden bij Genk. Courtois werd echter de onstuitbare nummer 1, waardoor Casteels naar de Bundesliga trok. “Koen was het vaste trainingsmaatje van Courtois. Ze maakten elkaar beter door de opleiding heen. Koen is een rustige jongen, met een groot relativeringsvermogen en een enorm sterk inzicht.”

“De hele club is enorm trots op de prestaties van Kevin, Thibaut, Yannick, Koen en alle andere Duivels”, klinkt het. “Morgen en hopelijk ook zondag is heel Limburg voor één keer niet blauw maar #redtogether! Schrijf geschiedenis jongens, samen zijn we Genk!!”