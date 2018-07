Groot Lanaken supportert voor de Rode Duivels

Neerharen

Lanaken - Groot Lanaken maakt zich op voor de wedstrijd van de waarheid tegen Frankrijk. Afgelopen weekend was dat al het geval tegen de mannen van Brazilië.

De weg naar de finale is ingezet voor de Rode Duivels. Nu Frankrijk nog, en dan de finale. Daar zijn ze in de herbergen van Neerharen en Smeermaas rotsvast van overtuigd. "Als je Brazilië kan verslaan, kan je heel de wereld aan!" De spanning was te snijden tijdens de match tegen Brazilië in de Herbergen Toerist en Mesjeu, maar ook op andere plaatsen in en rond het centrum. Bij Mesjeu was met toestemming de straat afgezet en konden de bezoekers op groot scherm de wedstrijd volgen bij de toerist werd met parasols een deel van het terras verduisterd.