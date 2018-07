Kylie Jenner over haar lichaam na de bevalling: "Heb striemen op mijn borsten"

Kylie Jenner (20) heeft op YouTube een filmpje gedeeld waarin ze samen met haar vriendin Jordyn Woods op enkele vragen van haar fans antwoordt. En natuurlijk ging eentje over haar gewicht en hoe ze zo snel weer in vorm raakte na de geboorte van Stormi. "Niets aan mijn lichaam is nog hetzelfde", zegt ze echter.

Amper enkele maanden na haar bevalling ziet Kylie Jenner er alweer uit om door een ringetje te halen, maar is dat wel echt zo? De realityster ging zelf dieper op de kwestie in via een Q&A op YouTube. "Ik heb gevoel dat heel wat mensen denken dat ik snel terug op gewicht ben gekomen en dat is ook wel zo, maar toch kun je door Instagram een verkeerd beeld krijgen. Mijn lichaam heeft een drastische transformatie doorgemaakt. Het was een emotionele, mentale, maar ook fysieke uitdaging."

Drie keer zo groot

Vervolgens somt ze alles op wat aan haar lichaam veranderd is. "Ik had een geweldige zwangerschap en bevalling, maar mijn borsten zijn drie keer zo groot geworden. Ik heb striemen op mijn borsten, mijn buik is niet meer hetzelfde, mijn taille is niet meer hetzelfde, mijn billen zijn dikker en mijn dijen ook. Ik moet op zoek naar een nieuwe stijl, want niets in mijn kleerkast past me nog."

Maar ze is ook vastberaden om daar snel iets aan te doen en de fitness in te duiken. "Ik heb nu het gevoel dat ik geen echte buikspieren heb en ik wil mijn kracht terugwinnen. Ik wil me gewoon weer gezonder voelen."