Voor ruim 3.000 euro achterstallig belastingen bij controles geïnd

Lanaken / Maasmechelen - Bij een controle van de politie samen met de Vlaamse belastingdienst zijn in de nacht van zaterdag op zondag voor 3.280 euro achterstallige belastingen geïnd. Een voertuig werd getakeld omdat de bestuurder de opgelegde boete niet kon betalen. De politie controleerde in totaal 336 auto’s. Een van de bestuurders was een geseinde man die een rijverbod had opgelegd gekregen. Er werden 9 onmiddellijke inningen opgesteld, twee niet verzekerde auto’s werden getakeld en twee bestuurders kregen een proces-verbaal omdat hun auto niet was ingeschreven. Acht bestuurders testten positief op alcohol. Twee zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De andere zes kregen een rijverbod van 3 of 6 uur. Ook een bestuurder die positief op drugs testte, is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.