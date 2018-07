Zomerfeest van Neos Kinrooi

Molenbeersel

Kinrooi - Omwille van het OLS vond het zomerfeest van Neos niet in Ophoven maar in Molenbeersel plaats.

Traditioneel viert NEOS Kinrooi zijn zomerfeest in de feestzaal Dorpshuis in Ophoven. Omdat dit omwille van het OLS niet kon, heeft het bestuur het erop gewaagd om het zomerfeest op het terras van GC De Stegel in Molenbeersel te laten plaatsvinden. Om de feestvierders te beschermen tegen de zon heeft het bestuur, bijgestaan door ettelijke vrijwillige medewerkers, vóór de start van het feest zelf enkele tenten opgezet. Bovendien was geopteerd voor een iets andere formule dan de voorbije jaren. Zo’n 70 leden hadden zich voor het zomerfeest 2018 ingeschreven.

Zoals gewoonlijk startte het feest in de late namiddag van de laatste schooldag. Terwijl ‘Con Amour’ aangename volkse deuntjes speelde, werden de gasten verwelkomd met smakelijke hapjes, bubbels en/of frisdrank. In haar welkomstrede vergeleek de voorzitster de huidige levensfase van de aanwezige senioren met de nazomertijd die geleidelijk overgaat in de herfst. Zij nodigde de aanwezigen dan ook graag uit om vooral zolang mogelijk actief in het leven te blijven staan. Na de toespraak daagde een foodtruck op, de feestvierders konden zich naar believen voorzien van diverse hartelijke hapjes. Terwijl sommigen zich al lieten verleiden tot een danspasje kwam een bekende ijswagen het culinaire gedeelte van de avond afronden.