Het is puffen geblazen, ook voor de diertjes in je tuin. Zo kan je ze helpen

Niet alleen sommige mensen hebben het lastig bij deze aanhoudende warme temperaturen, ook de diertjes in je tuin zien af. Soms help je hen al een heel eind verder door gewoon een bakje water in de tuin te plaatsen. Maar hoe doe je dat op een juiste manier? Natuurpunt licht de zaak toe.

Onder meer Vogelbescherming Vlaanderen had al aangereden om massaal in de tuin drinkbakjes te plaatsen om onder meer de vogels wat verfrissing te bieden. Maar ook insecten zoals vlinders zijn daarbij gebaat en soms duikt zelfs een occasionele egel op die zin heeft in wat dorstlessend water. Maar hoe pak je dat best aan?

"Kies voor een laag schaaltje water", zegt Joris Gansemans van Natuurpunt. "Belangrijk is dat het water elke dag wordt ververst. Bovendien hou je er best rekening mee dat het water niet te hoog staat, zo'n 1 à 2 centimeter volstaat. Als de wanden te steil zijn of het water te diep, lopen de vogels meer risico om te verdrinken."

Kleine vijver

Volgens Gansemans is het ook goed om op langere termijn te denken. "Dan komt een vijvertje in de tuin goed van pas. Zo kunnen de vogels er baden en drinken en creëer je sowieso meer leven in de tuin."

Hoewel insecten zoals vlinders en bijen ook wel eens langs kunnen komen voor wat verfrissing, zijn die nog het meest gebaat bij inheemse bloemen in de tuin. "Insecten hebben minder nood aan water, bijen halen bijvoorbeeld hun vocht uit de nectar."