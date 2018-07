Niels Albert en vriendin Valeska verwelkomen dochtertje

Ex-veldrijder Niels Albert is voor het eerst vader geworden. Alberts vriendin Valeska beviel van een dochtertje, Alexine. Het kleine meisje is 47 centimeter lang en weegt 3,130 kilogram. Zowel moeder als dochter stellen het goed.

“Alexine, 47 cm, 3130 gram. #trots”, zo valt er te lezen op het persoonlijke Instagramaccount van Niels Albert. De 32-jarige Albert moest in 2014 abrupt een einde maken aan zijn professionele veldritcarrière door hartproblemen, maar is tegenwoordig nog steeds actief in het wereldje als ploegleider van onder meer Wout van Aert bij Veranda’s Willems-Crelan. Albert werd in 2009 en 2012 zelf wereldkampioen en is sinds 2015 samen met Valeska. We wensen de twee alvast heel veel geluk met hun jonge spruit!

Elders in Vlaanderen zal er bij deze info misschien ook een gelukkige ziel zijn door dit nieuws, want Albert beloofde twee weken geleden nog een fles champagne aan degene die de geboortedatum, lengte en gewicht van hun nieuwste telg correct kon voorspellen.