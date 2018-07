"Sommige mannen hebben veel geld over voor één nacht met een model"

Phil Green is al dertig jaar eigenaar van Supermodel Agency, een van de grootste Britse bureaus die glamourmodellen aan het werk stelt. In het boek 'Confessions of a Model Agent' blikt hij terug op zijn carrière en haalt ook enkele onfrisse praktijken aan waarmee de vrouwen die hij vertegenwoordigt op regelmatige basis mee worden geconfronteerd. "Het is een glamoureuze en lucratieve industrie, maar wel eentje met een donkere kant."

Phil Green heeft er dertig jaar op zitten in het wereldje van glamourmodellen en celebrity's en dus leek hem de tijd gekomen om zijn memoires en enkele van zijn strafste ankedotes neer te pennen. Het resultaat daarvan is 'Confessions of a Model Agent'. Daarin doet hij letterlijk een boekje open over de schaduwkant van het glamoureuze wereldje waarin hij zich bevindt. "Het is een industrie met een donkere kant. Heel wat meisjes komen steeds vaker in gevaarlijke situaties terecht", vertelt hij in The Sun.

En dan heeft hij het vooral over de mannen die op een avondje met een van zijn modellen uit zijn. Volgens hem is het de droom van heel wat onder hen om het bed te delen met een dergelijke knappe dame. "Er was eens een mulitmiljonair die meisjes naar zijn villa liet komen omdat hij seks wou hebben. Hij deed alsof hij ze wou boeken voor een fotoshoot, maar opende de deur in zijn badjas en probeerde ze te overhalen om naar zijn slaapkamer te gaan. Een machtig man met veel contacten in het wereldje."

Slechte bedoelingen

Maar dat was niet de enige. "Heel wat voetbalclubs nodigen modellen uit om hun feestjes wat extra glamour te geven. Sommige sterren zoals Robbie Williams en Simon Cowell wisten dan weer wel dat een avontuurtje in de kranten zou terechtkomen, maar ze vonden het veel te leuk. Ze hebben vaak veel geld over voor één nacht met een model."

En dan is daar nu nog sociale media bijgekomen, wat het allemaal nog wat gevaarlijker heeft gemaakt. "Via direct messages kun je nu rechtstreeks contact met de meisjes hebben, maar vroeger werden de boekingen altijd via het modellenbureau gedaan. Zo konden we diegenen met slechte bedoelingen er nog uithalen en we maakten bovendien enkel gebruik van fotografen met een goede reputatie."