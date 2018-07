Tot woensdag wolken, daarna weer volop zomerweer

Maandag begint nog zonnig, maar vanuit het noorden komt er stilaan meer bewolking. In het oosten van België kan een lichte bui vallen, hoewel de kans op neerslag erg klein is. De maxima bedragen 19 à 20 graden in Hoog-België, rond 21 graden aan zee en 25 of 26 graden in de rest van het land, zo verwacht het KMI.

Maandagnacht wordt het overwegend bewolkt en vooral in het westen van België kan in het tweede deel van de nacht een bui vallen. De minima liggen tussen 9 en 16 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral in de oostelijke landshelft af en toe een bui. Het wordt frisser, met maxima tussen 15 en 18 graden in de Ardennen en tot 18 à 21 graden elders. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten.

Woensdagochtend wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, met lokaal nog enkele buien. Vanaf het noorden worden de opklaringen geleidelijk breder en wordt het opnieuw overal zonnig en droog. Maxima rond 19 à 20 graden in de Hoge Venen en tot 24 of 25 graden in het centrum van het land.

Van donderdag tot zondag is er opnieuw zomers weer, met temperaturen die opnieuw stijgen richting 26 à 30 graden in het centrum van het land. In de Ardennen variëren de maxima tussen 22 en 26 graden, aan zee tussen 21 en 23 graden. De stapelwolken die ‘s namiddags gevormd worden kunnen, vooral in het zuiden van het land, aanleiding geven tot een lokaal onweer.