Geneesmiddelen als verklaring voor positieve drugstest van Riemstenaar

Riemst / Bilzen - Het rijbewijs van een 29-jarige man uit Riemst is voor de derde keer in 6 maanden ingetrokken. De man werd zondag rond 17.30 uur in de Romeinsestraat aan de kant gehaald. De man testte positief op het gebruik van amfetamines. Volgens de bestuurder was het positieve resultaat te wijten aan het gebruik van bepaalde voorgeschreven geneesmiddelen. De uitleg volstond niet en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De man weigerde mee te werken aan een bloedproef. Hij zal het later mogen gaan uitleggen bij de politierechter. (mm)