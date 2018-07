Geen zomerpret voor ‘Temptation’-Tim: “Epidurale deel 1”

Heeft Tim - ‘Timtation’ - Wauters afgelopen weekend iets te hard de overwinning van de Rode Duivels gevierd? De 31-jarige romanticus uit Aalst ligt namelijk momenteel in het ziekenhuis met een hernia en een kapotte nekwervel, zo liet hij op zijn Facebook-pagina weten.

Om de pijn te bestrijden, kreeg hij een epidurale toegediend. Voorlopig dus een minder plezante zomer voor Wauters, die bekend werd via zijn deelname aan ‘Temptation Island’. Daar beloofde hij bij de start van het seizoen eeuwige trouw aan zijn vriendin Deborah Leemans. Hij meende het zelfs zo hard, dat hij haar na de Grote Relatietest ten huwelijk zou vragen. Maar toen kwam Cherish in zijn leven, en bleef er geen spaander meer heel van zijn belofte aan Deborah.

Het seizoen eindigde uiteindelijk met een verlovingsring in een kampvuur en een dikke njet van Cherish, waardoor hij letterlijk van een kale reis thuiskwam. Of Tim momenteel opnieuw de liefde heeft gevonden, is niet duidelijk.