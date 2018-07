Hoeselt - In het centrum van Hoeselt werd vrijdag een 58-jarige bestuurder uit het verkeer geplukt voor een alcoholtest. Die kleurde positief. De man moest zijn rijbewijs 6 uur afgeven. Het rijbewijs van een 42-jarige vrouw uit Bilzen werd om dezelfde reden 6 uur bijgehouden op het politiekantoor. Zij werd op nadat hij bij een controle in de Tongersestraat in Bilzen positief blies. Hij had 0.6 promille alcohol in het bloed. (mm)