Beringen - In de Waterstraat in Beringen-Mijn is maandag even voor 2 uur een brand in een keuken ontstaan. Oorzaak was een oververhitte frituurpan. De huizen in de buurt werden bij het blussen even ontruimd. De keuken is volledig vernield. Ook in de rest van het huis is er aanzienlijke rook- en waterschade. Daarom werd het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard. De bewoners konden terecht bij buren.