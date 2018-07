Reddingsactie in Thailand hervat: acht voetballertjes en coach wachten bang af in grottencomplex

De reddingsactie van de Thaise voetballertjes is maandag opnieuw hervat, zo meldt CNN. Nog acht jongens en hun coach wachten intussen al zestien dagen om bevrijd te worden uit het grottencomplex. Al kan de operatie volgens de coördinator van het reddingsteam zeker nog twee dagen duren.

In totaal zijn nu al vier jongens bevrijd uit de Tham Luang-grot. De tussen elf en zestien jaar oude kinderen zijn “sterk”, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Anupong Paojinda volgens de Bangkok Post maandag gezegd. Toch hebben ze voorlopig hun familie nog niet kunnen zien. Ze moeten eerst nog verdere medische tests ondergaan. De kinderen verblijven momenteel in een ziekenhuis in Chiang Rai.

Zuurstoftekort

De reddingswerkzaamheden werden zondagavond gestaakt, omdat er niet genoeg zuurstof meer in de grot was en omdat de duikers moesten rusten. Maar intussen is reddingsoperatie weer hervat zijn, zo bevestigt een marine-officier aan CNN.

Toch is het na een korte droge periode opnieuw hevig beginnen te regenen. En dat maakt de reddingsactie een stuk moeilijker. Ooggetuigen zagen intussen ook een helikopter landen nabij het grottencomplex. Al is het onduidelijk of er intussen al nieuwe jongens uit de grot zijn gehaald.

Foto: REUTERS

Buitenlandse hulp

Dezelfde duikers die de eerste vier jongens bevrijdden, zullen ook de volgende reddingsoperatie uitvoeren, omdat zij de grot intussen goed kennen en weten wat te doen, aldus minister Paojinda.

Het reddingsteam bestaat uit dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise collega’s en vijf leden van de Thaise marine. Iedere jongen wordt door het circa vier kilometer lange parcours begeleid door twee duikers. Intussentijd wachten de ouders van de voetballertjes bang af. Velen van hen kamperen nu al ruim twee weken naast de grot en het was niet meteen duidelijk welke jongens al bevrijd waren.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS