Noodweer in Japan: al meer dan honderd dodelijke slachtoffers

Bij het noodweer in Japan zijn al minstens honderd mensen om het leven gekomen. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Japanse nieuwsagentschap Kyodo. Er zijn nog tientallen mensen vermist.

De hevige regenval zorgt al sinds donderdag voor overstromingen en aardverschuivingen in Japan. Er werden maandagmorgen nog zeven slachtoffers aangetroffen in de overstroomde woonwijken van de stad Kurashiki, in het westen van het land.

Volgens de regering zijn in totaal 54.000 reddingswerkers ingezet, onder wie ook soldaten en politieagenten.

Vooral de omgeving van de grootstad Hiroshima is zwaar getroffen. Daar alleen al zijn volgens de nieuwszender NHK 39 doden gevallen.

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP