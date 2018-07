Onze WK-analist Johan Boskamp: “Lijkt alsof Frankrijk schrik heeft van Lukaku”

Een voetbaldier pur sang, een kenner die niet verlegen is om ongezouten zijn mening te geven. Over alles, maar het liefst over voetbal. Daarom is Johan Boskamp voor Gazet van Antwerpen uw en onze WK-analist. Om geen blad voor de mond te nemen. Nooit.

“De halve finale komt eraan en België is de topfavoriet. Het lijkt alsof de Fransen schrik hebben van Lukaku. Hij is zo goed bezig en komt zo zelfverzekerd over dat het angst inboezemt. Mooi is dat. Het enige probleempje waar je mee zit, is dat Meunier geschorst is. Het lijkt me logisch dat Carrasco er terug in komt op links en dat Chadli op rechts gaat spelen. Je krijgt dan wel hetzelfde gezeur met de vele ruimte achter die twee. Bij Frankrijk hebben ze Mbappé en die is niet bepaald traag. Hij loopt mét bal zelfs net zo hard als zonder.”

“Maar ik zie geen reden om het systeem van tegen Brazilië aan te passen. De Bruyne kan zijn vrije rol behouden en Fellaini en Witsel zullen voor de verdediging blijven staan. Ik verwacht niet dat ze die Fransen even onder druk gaan zetten. Ik hoop natuurlijk van wel, dan krijgen we een lekker open wedstrijd, maar beide ploegen gaan uit van een gesloten verdediging. Je kan ze ook geen ongelijk geven. Zeker met snelle gasten als Griezmann en Mbappé vooraan. Die twee wind je op en ze stoppen pas als het laatste fluitje heeft geklonken. België zal dus net als tegen Brazilië zeggen: jullie mogen de bal hebben.”

Giroud

“Bij de zwakke punten van Frankrijk wordt vaak Giroud gerekend. Ook al maakt hij geen doelpunten, toch heeft hij een belangrijke job: ruimte maken voor de lopende mensen. Dat doet hij fantastisch. Het echte zwakke punt van Frankrijk vind ik de backposities. Iedereen wil plots die Pavard hebben, maar achter hem zie ik soms een boulevard openliggen. Eden Hazard kan daar iets mee doen.”

“Aan de overkant geldt hetzelfde met Hernandez. Romelu kan met zijn snelheid in dat gat duiken. Rest de vraag of Umtiti en Varane durven doordekken op de Kev of dat ze Kante opofferen voor de mandekking. Dat secure zou nog in de stijl van Deschamps passen en daarom vind ik ze taaier dan Brazilië. Opgepast dus, maar ik zie het goedkomen.”