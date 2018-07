Lewis Hamilton tijdens GP van Groot-Brittannië verkozen tot 'Driver of The Day'

Lewis Hamilton is tijdens zijn thuisrace op het circuit van Silverstone door de F1-fans verkozen tot 'Driver of the Day'.

De Brit mocht van op de polepositie vertrekken maar kende een slechte start waarna er even later contact was met Kimi Raikkonen. Hamilton spinde en viel terug naar achteraan het rijdersveld. Van daaruit zette hij een sterke inhaalrace neer en finishte hij, weliswaar een beetje geholpen door de safety car, op de tweede plaats.

Niet alleen het aanwezige publiek op het circuit kon de sterke inhaalrace van Hamilton smaken, ook de fans die de race op tv volgden wisten de sterke inhaalrace te appreciëren. Hamilton werd dan ook door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'. Het is de tweede keer dit seizoen dat de Brit verkozen werd.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

