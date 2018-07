Wendy Van Wanten: “Aan alle oudere dames: toon je lijf. Als je maar straalt”

Wendy Van Wanten voelt zich duivels lekker in haar vel en roept vrouwen op om zich te tonen. Ongeacht hun leeftijd. Niet dat het haar bedoeling was, maar een foto van haarzelf in bikini met een Belgische vlag, verscheen plots overal op sites en sociale media.

“Ik was in een zotte bui”, zegt de 58-jarige zangeres. “Ik had net een toertje rond het zwembad gelopen met die vlag en zocht een handdoek. Het werd die vlag. Frans nam er een foto van. Als de Belgen spelen, staat het huis nu eenmaal op zijn kop en doen we zot. De living ligt nog vol confetti.”

Ze kreeg op sociale media alleen maar positieve commentaren. Van ‘hottie’ tot ‘nog steeds de mooiste’. “Ach, mijn lichaam is niet perfect, ik heb al drie kinderen gehad, hé. En het is toch niet omdat je een bepaalde leeftijd hebt, dat je je niet meer in bikini mag tonen? Dat je dan per se een badpak moet aantrekken? Dat is al even onnozel als die regel dat vrouwen boven de vijftig geen shortjes meer mogen dragen.”

“Ik zou het fijn vinden, mochten meer vrouwen zich gewoon tonen zoals ze zijn. Zestig is het nieuwe veertig, toch? Als je maar straalt. En ja, ik ben model geweest. Maar ik doe er niets meer voor. Ik volg geen dieet en sport ook niet. Ik heb een ronder buikje, zoals je ziet. Van het frieten eten. So what? Toon die rondingen. Er zijn ook altijd trucs voor een goeie foto: een rechte rug, op de toppen van je tenen staan en zo’n lentefiltertje gebruiken op Instagram.”

Hoe zot ze zal zijn tijdens de finale? “Ha, je brengt me op ideeën. Ik zal alvast Niet Voor Niets zingen, mijn nieuwe single, te downloaden op iTunes. Want die Duivels krijgen hun overwinningen ook niet voor niets. En nog een goed pak frieten eten.”