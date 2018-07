Arctic Monkeys op Rock Werchter: een gebrek aan bezieling in het luxueuze interieur

Ze waren dé gedroomde headliner van menig Werchterganger, maar Arctic Monkeys loste zondagnacht de torenhoge verwachtingen allesbehalve in. Waar andere bands op een fantastische laatste festivaldag het publiek meteen bij het nekvel grepen, verscholen de Britten zich al te makkelijk achter een aalgladde stijloefening op automatische piloot.

Dat de Arctic Monkeys kerels met branie zijn, hoeven wij u niet meer te vertellen. Al elf jaar kiezen de vier koele apen uit Sheffield koppig hun eigen pad, elke keer als een kameleon van kleur veranderend. Hun nieuwste studioplaat ‘Tranquility Base Hotel And Casino’, de eerste van Arctic Monkeys in vijf jaar, is daar nog het beste voorbeeld van: een plaat waarop Alex Turner zich uitleeft in de rol van een verbitterde crooner, en de band zich stort op glamrock, delicaat gearrangeerde sixties pop en botergeile chansons. ‘When The Sun Goes Down’, die eindeloos meebrulbare evergreen uit hun vrolijke garagerockdagen, it wasn’t.

Martini on the rocks

Foto: Koen Bauters

Zelfs als headliner van de laatste festivaldag trekken de Monkeys zich niets aan van al uw hoopvolle smeekbedes, wensen of verzoekjes uit de oude trommel. Het figuurlijke showgordijn schoof open op de tonen van nieuwe single ‘Four Out Of Five’, een gluiperig glamrockuitstapje op zijn Bowie’s over... een bar op het dak van een hotel. Om erna toch een gortdroog ‘Brianstorm’ te serveren, even sober als een Martini on the rocks.

U dacht dat deze olijke apen nog maar net de smerige garage van hun succesvolle debuutplaat ingeruild hadden voor protserige hotellobby’s? De kringeltjes cinematische sigarettenrook die van ‘Crying Lightning’ en ‘Don’t Sit Down Cuz I’ve Moved Your Chair’ dampten, toonden dat de band al veel langer dwepen met aalgladde funk uit slecht verlichte achterkamertjes.

Schipperskwartier

Foto: Koen Bauters

Na een degelijk ‘Teddy Picker’ trokken de Monkeys zich helemaal terug op hun muffe hotelkamer. ‘She Looks Like Fun’ zou zelfs Serge Gainsbourg rode oortjes bezorgen, ‘One Point Perspective’ was even breekbaar als kostbaar porselein. Het was allemaal puntgaaf gespeeld, elk nummer ingericht met extra pluchen zetels, lavalampen en kroonluchters. Voor opener ‘Four Out Of Five’ waren de vier plots met zijn achten, ‘Why’d You Only Call Me When You’re High’ kreeg zowaar een steeldrum mee. Ondertussen leek Turner - het lange vettige haar achterovergekamd, een pilotenbril op de snoet, een ouderwets kostuumvestje aangemeten - weggelopen uit een maffiafilm, of het Schipperskwartier. Een erfenis van zijn dagen bij The Last Shadow Puppets, waar Turner een obsessie voor de kitsch van Las Vegas en Elvis Presley heeft overgehouden.

Het paste natuurlijk perfect bij het imago dat de Arctic Monkeys zich willen aanmeten. Allemaal goed en wel, maar waar was de bezieling onder al de luxueuze aankleding? Turner en co verloren zich te vaak in de typetjes waar ze graag mee koketteren. Iets wat naar het einde van het concert toe, met de onmogelijk coole funk van ‘Do I Wanna Know?’ en een onverslijtbaar ‘I Bet You Look Good On The Dancefloor’, nog maar eens pijnlijk duidelijk werd: deze band kan veel meer dan de stijloefening waar ze zich gisteravond achter verscholen. Want die was bij momenten even interessant als anderhalf uur in een hotellobby zitten.

Zeker op zo’n zalige zondag waar het vijfsterrenconcerten regende - David Byrne! Nine Inch Nails! Nick Cave! - mag een mens gerust wat meer eisen van dé afsluiter dan routine. Het is niet omdat je een pilotenbril op je neus plant dat je alles op automatische piloot moet doen.