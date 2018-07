“Door blessure één keer gewandeld”

Voetbal was jarenlang sport nummer één voor Edwin Cools, die tot zijn 31ste onder meer voor Looi Sport en Okselaar speelde.

“Als voorbereiding op de nieuwe competitie ging ik in het tussenseizoen regelmatig lopen en zo stond ik in 1985 aan de start van de eerste editie van The Classic”, reageert Cools, die als informaticus bij Mars in Olen werkt.

Sindsdien heeft hij geen enkele editie gemist. “Er zijn er die zeggen dat de wedstrijd niet doorgaat, als ik er niet bij ben”, lacht de 59-jarige Looienaar.

Eén keer was het wel kantje boordje. “Ik had op training een spierblessure in de kuit opgelopen. Met een inspuiting werd ik opgelapt. Die ene keer heb ik de 10 km gewandeld in plaats van gelopen. Ik finishte toen in 1u15, maar er waren toch nog twaalf lopers achter mij. Van die editie heb ik overigens nog veertien dagen lang plezier gehad.”

Cools kent als geen ander het geheim achter het succes van The Classic. “Het is niet alleen vlak vóór het begin van het bouwverlof, het is ook altijd goed weer. Anders dan voor kleinere stratenlopen komen de mensen massaal naar buiten en bovendien is het kermis in Looi. Duizenden mensen die je aanmoedigen, de sfeer is er echt geweldig”, verklaart hij de altijd grote deelnemersaantallen en de massale belangstelling.

Vijf keer trainen per week

Ook al is de kaap van de 60 jaar in zicht, Cools loopt nog altijd vijf keer per week.

“Daarnaast ga ik ook nog een keer per week fitnessen om mijn lenigheid en kracht te behouden. Ik ben geen mens om ’s avonds voor de televisie te liggen. Voetbal interesseert me niet meer, geld is in het voetbal nog het enige dat telt. En dat vind ik jammer.”

Vorige maand pakte Cools in iets minder dan 15 minuten nog brons op het BK 3.000m steeple voor masters in de leeftijdscategorie M55. “Op 1 augustus word ik M60. Dan staan de balken lager en bedraagt de afstand maar 2.000m. Dat levert weer nieuwe uitdagingen op. Naast de piste blijf ik ook wegwedstrijden en veldlopen doen. Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik doorgaan”, besluit Cools.